Fußball-Landesklasse 6: Mit einem überzeugenden 5:0 (3:0) ging der VfB Oberröblingen von Trainer Meik Rockstroh aus dem Spiel mit dem SV Braunsbedra vom Platz.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 92 Besuchern auf dem Sportplatz Oberröblingen geboten. Die Sangerhauser setzten sich deutlich mit 5:0 (3:0) gegen die Gäste aus Braunsbedra durch.

Mika Altenburg (VfB Oberröblingen) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (18.). Die Sangerhauser waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Altenburg.

Doppelpack von Mika Altenburg bringt VfB Oberröblingen 2:0 in Führung – 20. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennart Ryan Kummer traf in Minute 44 und Tobias Meißner in Minute 62. Spielstand 4:0 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte noch einmal Gelb. Der VfB Oberröblingen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

31 Minuten nach der Pause konnte Paul Wanski (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 5:0 verließen die Sangerhauser den Platz als Sieger. Die Sangerhauser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Braunsbedra

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg, Kummer, Franke, Wenske (46. Cepa), Ernst, Meißner, Michael, Pulz, Würzburg (74. Angelstein), Wanski (78. Stutterheim)

SV Braunsbedra: Joel – Glaubitz, Popov, Voigt, Dahaba, Toth, Richter, Polishchuk, Reifarth, Odufuye, Böhme (64. Fomba)

Tore: 1:0 Mika Altenburg (1.), 2:0 Mika Altenburg (20.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (44.), 4:0 Tobias Meißner (62.), 5:0 Paul Wanski (76.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Olaf Friedrich, Jens Sittel; Zuschauer: 92