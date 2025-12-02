Dem SSC Weißenfels II glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 73 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Stadtstadion ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Weißenfelser gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Rivalen aus Freyburg.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Robin Schumann den Ball ins Netz (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 17: SSC Weißenfels II führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte zweimal Gelb.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Tony Barnickel (Weißenfels) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (51.). Mit 3:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Scheiding, Olajide (46. Haufe), Köllner (83. Roy), Barnickel, Koch, Schumann (55. Lehmann), Hauer (74. Kresse), Ducke, Baust (66. Säuberlich)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schirner, Kaiser (65. Mänicke), Großmann (62. Beyer), Bagdohn, Sambu (46. Staupendahl), Schied (70. Alalo), Schulz, Töpe (80. Cebulla), Weise, Pereira Nunes

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73