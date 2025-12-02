Dem TSV Großkorbetha glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 73 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Küster erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha führt mit 2:0 – Minute 56

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte zweimal Gelb.

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu erweitern (67.).

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Küster (89. Berbig), Seidel, F. F. Knothe (72. Schenk), Schneider (80. Roth), Hartmann, Thurm (72. Binneböse), Hesse, Große, P. Knothe, Hanschke

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Eisler (77. Grübner), Hetke, Gümül, Schröter, Buchhorn, Dietze (77. Franke), Baum, Kamprath, Grüllmeyer, Schneider

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73