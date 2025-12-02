Fußball-Landesklasse 6: Am vergangenen Samstag war der SV Großgrimma gegenüber dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.

Hohenmölsen/MTU. Das Match zwischen Großgrimma und Wengelsdorf ist mit einer deutlichen 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Bohdan Brovii den Ball ins Netz (4.).

SV Großgrimma gerät 0:2 ins Hintertreffen – 4. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Beier (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Weidner, Schneider (68. Pillert), M. Rackowitz, Beyenbach, Krobitzsch (46. Bauer), Angeli (82. Kästner), F. Rackowitz (60. Ibrahim), Baum, Zech

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Woithe, Horstka, Erovic (77. Zimmermann), Beier (86. Becker), Khodadadkheyl (72. Wolf), Rutz, Marschhausen, Hempel, Lewinski, Brovii (72. Goltz)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35