Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Sonntag war der SV Blau-Weiß Dölau gegenüber der SG Buna Halle-Neustadt machtlos und wurde mit 2:4 (1:2) vom Platz gefegt.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Spieler Nummer 21 (28.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Abdulhamid für Halle-Neustadt (41.). Die Partie blieb spannend. Mohamad Saleh Abdulhamid traf für Halle-Neustadt (56). Spielstand 4:1 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 21 den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. In Spielminute 94 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz drei gerutscht.

SV Blau-Weiß Dölau: – Junghardt (46. Khalel), Nietschmann, Tyfko (74. Rammelt), Klein, Riedel, Henze, Kaplanidis (70. Ecke)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Ivanko, Taher, Riethe (68. Wagner), Abdulhamid, Gerlach (68. Ali), Vernau, Dong, Seym, Ballhaus (77. Solyman)

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (13.), 1:1 (28.), 1:2 Mohamad Saleh Abdulhamid (41.), 1:3 Mohamad Saleh Abdulhamid (56.), 1:4 Mohamad Saleh Abdulhamid (89.), 2:4 (90.+4); Schiedsrichter: Tim Treizel (Halle); Zuschauer: 51