Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag 6:3 (2:2) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Reideburger SV Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Halle erspielte sich die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in Minute 24. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Azad Yildiz versenkte den Ball in der 53. Minute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Marian Gläser versenkte den Ball in Minute 59 noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Mücke den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 festigte (89.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Köhler, Frerichs, Mücke, Scholz (43. Reiss), Henze (28. Drüppel), (63. Bismark), Stelzner, Gläser

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Onoharigho, Efionayi Efe, Ahmadi (46. Hein), Barrot, Yildiz, Sharka, Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36