Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Sonntag setzte sich der Gastgeber MSV Eisleben vor 57 Zuschauern gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit einem überlegenen 9:0 (3:0) durch.

Eisleben/MTU. 9:0 (3:0) in Eisleben: Ganze neun Bälle hat die Mannschaft von Steffen Bormann, der MSV Eisleben, am Sonntag im Tor der Gegner aus Nietleben untergebracht.

Andrin Dubova (MSV Eisleben) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber legten in der 36. Spielminute nach. Diesmal war Leandros Paris Markou der Torschütze.

2:0 Vorsprung für MSV Eisleben – Minute 36

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Ebert traf in Minute 45, Ben Neugebauer in Minute 58, John Beese in Minute 72, Yannik Rische in Minute 74, Markou in Minute 83 und Yannik Rische in Minute 86. Spielstand 8:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 9

Nur drei Minuten später konnte Rische (Eisleben) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 9:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

MSV Eisleben: Bock – A. Schmidt, L. Schmidt, Beese, Ebert, Markou, Dubova, Rische, Engel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Scharschuh, Wendt, Kastner, Preuß, Schröder, Tröger, Thiele, Silber

Tore: 1:0 Andrin Dubova (3.), 2:0 Leandros Paris Markou (36.), 3:0 Niclas Ebert (45.), 4:0 Ben Neugebauer (58.), 5:0 John Beese (72.), 6:0 Yannik Rische (74.), 7:0 Leandros Paris Markou (83.), 8:0 Yannik Rische (86.), 9:0 Yannik Rische (89.); Schiedsrichter: Nico Küstner (Sangerhausen); Zuschauer: 57