Der MSV Eisleben errang am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Fußballfans einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eisleber konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Abdoul Latife Lebenda der Torschütze (48.).

1:1 Ausgleich im Spiel MSV Eisleben gegen BSV Halle-Ammendorf – Minute 48

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

31 Minuten nach der Pause konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Eisleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Rische, Wiegand (71. Dubova), Neugebauer, Haase, Engel (79. Flemming), Ebert, A. Schmidt (76. Fischer), Markou, Beese (85. Rüstenberg), L. Schmidt

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Winter, Elsner, Apelt, Warnecke (46. Lebenda), Schwabach (46. Heinicke), Scheller, Eitner, Metzler, Müller (79. Sare), Pötzsch

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35