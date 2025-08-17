Dem MSV Eisleben glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den BSV Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 35 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Eisleben/MTU. Die 35 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten das Team aus Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) souverän.

Leandros Paris Markou (MSV Eisleben) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Abdoul Latife Lebenda der Torschütze (48.).

1:1 im Duell zwischen MSV Eisleben und BSV Halle-Ammendorf – Minute 48

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Yannik Rische den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Eisleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – A. Schmidt (76. Fischer), L. Schmidt, Engel (79. Flemming), Rische, Haase, Beese (85. Rüstenberg), Neugebauer, Markou, Ebert, Wiegand (71. Dubova)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Müller (79. Sare), Metzler, Winter, Pötzsch, Eitner, Schwabach (46. Heinicke), Apelt, Elsner, Warnecke (46. Lebenda), Scheller

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35