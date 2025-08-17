Dem MSV Eisleben glückte es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den BSV Halle-Ammendorf mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 35 Zuschauer waren live dabei.

Leandros Paris Markou (MSV Eisleben) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Abdoul Latife Lebenda den Ball ins Netz.

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (76.). Damit war der Sieg der Eisleber entschieden. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Haase, Beese (85. Rüstenberg), Neugebauer, Engel (79. Flemming), Rische, L. Schmidt, A. Schmidt (76. Fischer), Wiegand (71. Dubova), Markou, Ebert

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Pötzsch, Apelt, Winter, Metzler, Eitner, Schwabach (46. Heinicke), Müller (79. Sare), Scheller, Warnecke (46. Lebenda), Elsner

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35