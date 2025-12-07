Die SG Buna Halle-Neustadt sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Abdulhamid.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Mohamad Saleh Abdulhamid kickt SG Buna Halle-Neustadt in 2:0-Führung – 42. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Richard Nnamdi Menzer (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Dong, Abdulhamid (73. Riethe), Gerlach, Vernau, Seym, Ali, Taher, Manndou, Ivanko

Turbine Halle II: Frehse – Merschky (46. Herz), Nwanevu (46. Schroeder), Völker, Runge, Neumann, Menzer, Alassaf Alasaad, Nwancha, Dichtl

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20