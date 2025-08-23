Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Samstag war die JSG Halle Nord gegenüber dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) machtlos und wurde 1:3 (0:0) besiegt.

JSG Halle Nord unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

Halle/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Mark Machatsch mit 1:3 (0:0) gegen Nietleben eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Louis Ruppe (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Matteo Dreier den Ball ins Netz (63.).

Minute 63 JSG Halle Nord gleichauf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1

Unentschieden. Nietlebens Mahmoud Alali konnte seinem Team in Minute 64 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tony Rosenheinrich (Nietleben) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der JSG Halle Nord beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Halle Nord: Hönicke – Heumann, Dreier, Simmert, Machatsch (36. Hapke), Theibach (36. Meisterknecht), Renneberg, Hengmith (46. Wendler), Renner (72. Wiesen)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe, Wendt, Schröder, Scharschuh (37. Alali), Zeug (26. Kappen), Preuß, Möhwald, Rosenheinrich

Tore: 0:1 Louis Ruppe (61.), 1:1 Matteo Dreier (63.), 1:2 Mahmoud Alali (64.), 1:3 Tony Rosenheinrich (71.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Zuschauer: 15