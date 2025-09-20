Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:7 (0:3) verließ die JSG Halle Nord an diesem Wochenende den Sportplatz Seeben in Halle. Der BSV Halle-Ammendorf fuhr siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Seeben wurden die Fans der JSG Halle Nord am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Nico Jannick Hönicke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

Nach elf Minuten schoss Dustin Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 36 wurde ein weiteres Tor durch Lias Noah Eitner erzielt.

JSG Halle Nord liegt 0:2 zurück – 36. Minute

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Die Hallenser wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Niklas Winter für Leon Warnecke und Maximilian-Elias Pötzsch für Abdoul Moulin Sare den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Warnecke (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die JSGer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Marks (58. Renner), Renneberg, Hapke (32. Wendler), Dreier, Eichhorn (28. Wiesen), Hengmith (38. Hufenreiter), Heumann, Simmert, Theibach (46. Meisterknecht), Machatsch

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Scheller, Pötzsch (73. Sare), Eitner, Metzler, Apelt, Rötzschke, Meisel (68. Lebenda), Elsner, Winter (71. Warnecke), Schwabach (46. Müller)

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30