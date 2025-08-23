Die Turbine Halle II sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den MSV Eisleben.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Eisleben mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ruslan Bukenov (Halle) eine Gelbe Karte an die Hallenser (23.). Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Pius Kerscher für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten in der 43. Spielminute nach. Diesmal war Tim Natusch der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Minute 43: Turbine Halle II mit 2:0 Vorsprung

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als John Beese den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Eisleben erlangte (83.). In Spielminute 84 handelte sich der MSV Eisleben noch eine Gelbe Karte ein. Die Turbine Halle II hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – MSV Eisleben

Turbine Halle II: Worch – Nwanevu, Völker (54. Kunert), Dichtl, Ali, Alassaf Alasaad (54. Löser), Zaeske, Merschky (64. Marzodko), Natusch, Heidelberger, Kerscher (54. Liebegott)

MSV Eisleben: Bock – Neugebauer (59. Raman), Rische, Haase, Engel (65. Flemming), Wiegand, Schmidt (46. Knieriem), Schmidt (68. Fischer), Beese, Markou (46. Dubova), Ebert

Tore: 1:0 Pius Kerscher (26.), 2:0 Tim Natusch (43.), 2:1 John Beese (83.); Schiedsrichter: Ruslan Bukenov (Halle); Zuschauer: 50