Mit einer Niederlage für die SG Einheit Halle (Flex) endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Halle/MTU. Vor 43 Zuschauern hat sich das Team von Florian Saal mit 1:2 (0:1) gegen JSG geschlagen geben müssen.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die JSGer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Krüger der Torschütze (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück – 58. Minute

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach der Pause gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Efionayi Efe (70. Schäfer), B. Müller, Kammerer, Sharka, Dobischok, Hein (25. Ahmadi), L. Müller, Yildiz, Wessely, Barrot

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Ruß, Röhr, Theuring, Brach (29. Ebert), Schmidt (38. Kinkal), Härzer, Siebert, Störmer, Krüger

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43