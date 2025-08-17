Kein Punktgewinn für SG Einheit Halle (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einstecken.

Halle/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Florian Saal. Der Trainer von Halle musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen JSG beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Krüger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück – 58. Minute

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Yildiz, Kammerer, Hein (25. Ahmadi), Sharka, Wessely, B. Müller, Dobischok, Efionayi Efe (70. Schäfer), L. Müller, Barrot

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Ruß, Schmidt (38. Kinkal), Röhr, Siebert, Brach (29. Ebert), Störmer, Geier, Theuring, Härzer, Krüger

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43