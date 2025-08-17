Mit einer Niederlage für den Reideburger SV endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1 (0:0).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Reideburg haben 25 Fußballfans am Sonntag das Match zwischen dem Reideburger SV und der SG Buna Halle-Neustadt verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Der Reideburger SV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Scholz (36. Fränzel), Mücke, Frerichs, Stelzner, Reiss (29. Witt), Bismark, Köhler (85. Schindler), Henze, Gläser, Drüppel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Riethe (46. Hamo), Dong, Bornkessel (71. Ali), Seym, Ballhaus, Manndou, Gerlach, Abdulhamid, Solyman, Ivanko

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25