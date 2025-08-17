Mit einer Niederlage für den Reideburger SV endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt Reideburger SV gegen SG Buna Halle-Neustadt ein: 0:1

Halle/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen Reideburger SV und SG Buna Halle-Neustadt mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 25 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Reideburg live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Bismark, Drüppel, Köhler (85. Schindler), Stelzner, Henze, Gläser, Frerichs, Mücke, Scholz (36. Fränzel), Reiss (29. Witt)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Riethe (46. Hamo), Dong, Solyman, Abdulhamid, Manndou, Bornkessel (71. Ali), Gerlach, Ballhaus, Ivanko, Seym

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25