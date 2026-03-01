Für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:2).

Robin Enrico Theibach (JSG Halle Nord) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Felix Blautzik (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Tom Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der JSGer Mannschaft den Sieg zu bescheren (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Wonnay, Schröder, Wendt, Blautzik, Bartsch, Möhwald, Reso, Thiele

JSG Halle Nord: Renner – Lehmann, Hufenreiter, Machatsch, Dreier, Marks, Hengmith, Hapke, Theibach, Liehmann, Heumann

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31