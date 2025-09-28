Für den Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete das Spiel gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Chris Thiede der Torschütze (50.).

Minute 50 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Rosenheinrich den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt (35. Kinkal), Siebert, Valentin, Störmer, Härzer, Thiede, Ruß, Theuring (46. Geier), Krüger, Brach (10. Zabel)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (70. Alali), Ruppe, Neutag, Schütze, Schröder, Wonnay, Preuß, Thiele (23. Tröger), Rosenheinrich, Seidel

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35