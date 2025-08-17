In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Mansfelder Grund am Wochenende eine bittere Pleite gegen die JSG Halle Nord und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Helbra/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Ronny Kühne hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze sechs Treffer kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Gleich nach Spielstart schoss Niklas Simmert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die JSGer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 27 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Simmert.

27. Minute: JSG Mansfelder Grund 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die JSG Mansfelder Grund musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Robin Enrico Theibach den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der JSG Halle Nord gesichert. Die JSGer sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Rothe, Jalowietzki, Zeuch, Göbel (70. Hofmann), Lange (62. Renner), Apel, Lischka, Schlolaut, Weißenborn, Wilfling (62. Peuckert)

JSG Halle Nord: Wendler – Simmert (76. Meisterknecht), Marks, Richter, Wiesen (27. Prinz), Renneberg, Renner, Hufenreiter (46. Heumann), Theibach (83. Hapke), Machatsch, Dreier

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40