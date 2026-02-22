Für den Gastgeber Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete das Spiel gegen den Reideburger SV am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 3:3 (1:1)-Punkteteilung.

Salzatal/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und der Reideburger SV ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (1:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Hallenser konterten in der 33. Minute. Diesmal war Max Mücke der Torschütze.

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Felix Blautzik schoss und traf in der 60. Minute noch einmal. Es wollte den Nietlebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Max Mücke versenkte den Ball in Minute 67 ein weiteres Mal. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Hallenser den Ball in der 71. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. In der 51. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) steckte einmal Gelb ein. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 16.15 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Blautzik den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (89.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Reideburger SV

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Kastner, Blautzik, Rosenheinrich, Müller, Preuß, Reso, Thiele, Ruppe, Seidel, Schröder

Reideburger SV: Ziese – Bismark, Köhler, Reiss, Frerichs, Schaaff, Drüppel, Gläser, Henze, Mücke

Tore: 1:0 Felix Blautzik (10.), 1:1 Max Mücke (33.), 2:1 Felix Blautzik (60.), 2:2 Max Mücke (67.), 2:3 Marc Leon Thiele (71.), 3:3 Felix Blautzik (89.); Schiedsrichter: Oskar Völker (Halle); Zuschauer: 23