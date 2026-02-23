Die USA schlagen Eishockey-Erzrivale Kanada und holen Olympia-Gold - noch in der Kabine feiert dann auch der FBI-Chef ausgelassen mit. Er äußert sich bei X zu der Party.

Mailand - Ihren Olympiasieg über Erzrivale Kanada haben die Eishockey-Profis aus den USA mit einem besonderen Gast in der Kabine gefeiert. Auf einem Video ist FBI-Direktor Kash Patel zu sehen, wie er in Mailand zusammen mit den Profis aus der NHL heftig jubelte. Dabei ist zu erkennen, wie er ausgelassen aus einer Bierflasche trank, den Rest des Getränks um sich spritzte und mit der Faust auf den Tisch haute, ehe ihm von einem Spieler eine Goldmedaille umgehängt wurde. Danach sang Patel zusammen mit den Sportlern den patriotischen US-Song „Courtesy of the Red, White and Blue“.

„An die sehr besorgten Medien“ schrieb Patel später auf der Plattform X: „Ja, ich liebe Amerika und war zutiefst geehrt, als mich meine Freunde, die frischgebackenen Goldmedaillengewinner des Teams USA, in die Umkleidekabine eingeladen haben, um diesen historischen Moment mit den Jungs zu feiern.“ In einem anderen Beitrag hatte er der US-Auswahl dafür gedankt, „das großartigste Land der Welt und das großartigste Spiel, das je erfunden wurde“, zu repräsentieren. Patel ist ein großer Eishockey-Fan.

US-Präsident Trump gratuliert am Telefon

Die Auswahl der USA hatte Kanada in der Verlängerung mit 2:1 bezwungen und ihren dritten Olympiasieg geholt. Der Sieg gelang auf den Tag genau 46 Jahre nach dem sogenannten „Miracle on Ice“, als eine amerikanische Amateur-Auswahl 1980 in Lake Placid das als übermächtig erscheinende Team der Sowjetunion bezwungen und den Grundstein gelegt hatte für Gold. Nach dem Erfolg in Italien rief auch US-Präsident Donald Trump die Spieler noch in der Kabine an und gratulierte, wie Trainer Mike Sullivan erzählte.