Eine bittere Schlappe erlitt der Haldensleber SC an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern mit 4:8 (4:6).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Timo Jakob für Magdeburg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Louis Neumann (6.) erzielt wurde.

1:1. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Timo Jakob versenkte den Ball in der 11. Spielminute zum zweiten Mal. Die Haldensleber nahmen aber nochmal Anlauf. Louis Neumann versenkte den Ball in der 16. Spielminute ein weiteres Mal. Unentschieden. Die Magdeburger schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Mit einem Doppelpack von John Vincent Schultz erlangte der SV Arminia Magdeburg einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Haldensleber nicht abhängen. Jannes Michael Prokop traf in der 32. Minute per Strafstoß. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 3:5 aus. Schultz versenkte den Ball in der 38. Minute, gefolgt von Benjamin Hättasch (41.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Neumann versenkte den Ball in Spielminute 45 noch einmal. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Louis Hering traf in Spielminute 69. Spielstand 7:4 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Haldensleber SC kassierte einmal Gelb. Der SV Arminia Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Schultz (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (83.). Mit 8:4 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SV Arminia Magdeburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Arminia Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp (46. Quaschny) – Sulfrian, Boege, Thal, Neumann, Prokop (90. Schürmann), Grmay (46. Petrochenko), Madaus, Schnee, Ahlfeld, Fölsch

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Schultz, Beyer (70. Scharfe), Jakob, Stackfleth, Gerlach, Schoendube (46. Sheviakov), Hättasch (64. Hering), Reka, Kranz, May

Tore: 0:1 Timo Jakob (3.), 1:1 Louis Neumann (6.), 1:2 Timo Jakob (11.), 2:2 Louis Neumann (16.), 2:3 John Vincent Schultz (16.), 2:4 John Vincent Schultz (30.), 3:4 Jannes Michael Prokop (32.), 3:5 John Vincent Schultz (38.), 3:6 Benjamin Hättasch (41.), 4:6 Louis Neumann (45.), 4:7 Louis Hering (69.), 4:8 John Vincent Schultz (83.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40