Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war die SV Fortuna Magdeburg gegenüber der NSG SSC/RW Weißenfels machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Magdeburg/MTU. Vor 31 Zuschauern hat sich das Team von Roman Laqua mit 0:2 (0:1) gegen Weißenfels geschlagen geben müssen.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Lucas Menzel das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Minute 81: SV Fortuna Magdeburg 0:2 im Hintertreffen

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Tim Schulze, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (81.). In Spielminute 82 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – NSG SSC/RW Weißenfels

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Al-Chuaibi, Tapsoba (46. Heise), Meister, Böttcher, Telch, Czerwenka, Gödecke, Prause (46. Kirchhoff), Shaqiri (64. Mohibi), Starikovskiy (74. Drizari)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kalkofen, Heerdegen, Schulze, Kuhles, Menzel (61. Ohl), Saedan, Ulrich (67. Perrey), Buttlar, Sturm (86. Meyer), Wagner

Tore: 0:1 Lucas Menzel (14.), 0:2 Tim Schulze (81.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 31