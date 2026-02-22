Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Rudolstadt in der Partie gegen den VfB Empor Glauchau letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Rudolstadt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Hendrik Faik. Der Trainer von Rudolstadt musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Glauchau beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Rudolstädter (23., 30., 34.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Florian Hähnel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (48.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz (54.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 57: Glauchau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Randolf Riesen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In der 77. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Einheit Rudolstadt steckte noch einmal Gelb ein.

In der 90. Minute gelang es Werrmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.). Der FC Einheit Rudolstadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Empor Glauchau

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Frackowiak, Heß (79. Barthel), Ensenbach (75. Rupprecht), Kponton (46. Zerrenner), Rühling, Krahnert, Smyla (75. Bakavoli Mohammadi), Schneider, Schlegel, Starke

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Ullmann, Werrmann, Rühling (61. Luge), Hähnel, Sieber, Barth (83. Bernert), Knoll, Riesen (76. Gaida), Hertel (76. Sovago), Bernhardt

Tore: 0:1 Florian Hähnel (48.), 0:2 Luis Werrmann (54.), 0:3 Randolf Riesen (57.), 0:4 Luis Werrmann (90.); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 125