Kantersieg für den MSV Eisleben: Am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die JSG Halle Nord einfahren. Vor 44 Zuschauern gewann das Team 6:0 (4:0).

Leandros Paris Markou (MSV Eisleben) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eisleber legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yannik Rische der Torschütze (17.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Mika Knieriem traf in Minute 27, Paul Wilfried Wiegand in Minute 42 und Rische in Minute 55. Spielstand 5:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 18 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niclas Ebert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 festigte (63.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Halle Nord

MSV Eisleben: Bock – Rische (60. Dubova), Al Khalaif (50. Neugebauer), A. Schmidt, L. Schmidt, Knieriem (68. Flemming), Haase, Ebert, Wiegand (62. Fischer), Engel (62. Raman), Markou

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Simmert (37. Hönicke), Lehmann, Renner, Machatsch, Theibach (17. Hengmith), Salomon, Dreier, Hapke, Hufenreiter, Heumann

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (5.), 2:0 Yannik Rische (17.), 3:0 Mika Knieriem (27.), 4:0 Paul Wilfried Wiegand (42.), 5:0 Yannik Rische (55.), 6:0 Niclas Ebert (63.); Schiedsrichter: Harald Ruppenthal (Hettstedt); Zuschauer: 44