Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 9:0 (5:0) fegte die Mannschaft des Burger BC 08 I den VfB 07 Klötze I am Samstag vom Platz.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Xaver Parpart den Ball ins Netz (7.).

Burger BC 08 I führt nach 7 Minuten 2:0

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Klötzer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Neumann traf in Minute 11, Marc-Andre Jürgen in Minute 22, Collin Rusche in Minute 40, Erik Teege in Minute 69, Pascal Thiede in Minute 74 und Erik Baas in Minute 87. Spielstand 8:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Luca Jannes Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:0 festigte (89.). Damit war der Sieg der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – VfB 07 Klötze I

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann (74. Wegner), Wehrmann (46. Teege), Rusche (59. Kersten), Saage, Grisgraber (74. Schulz), Thiede, Jürgen, Gramelsberger, Schlitte, Parpart (74. Baas)

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann (74. Maihack), Dannies, Mühl (83. Homeier), Gase, Wißwedel, Fuhrmann, Dannies, Homeier, Banse, Lange

Tore: 1:0 Denis Neumann (6.), 2:0 Xaver Parpart (7.), 3:0 Denis Neumann (11.), 4:0 Marc-Andre Jürgen (22.), 5:0 Collin Rusche (40.), 6:0 Erik Teege (69.), 7:0 Pascal Thiede (74.), 8:0 Erik Baas (87.), 9:0 Luca Jannes Schulz (89.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Charlott Ziehm; Zuschauer: 143