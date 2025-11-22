Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: In der Partie am Samstag war die SV Fortuna Magdeburg II gegenüber dem MTV 1887 Welsleben machtlos und wurde 0:3 (0:0) besiegt.

0:3 – SV Fortuna Magdeburg II verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen MTV 1887 Welsleben

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tizian Seide. Der Trainer von Magdeburg musste sein Team bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Welsleben beobachten.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jonas Frederik Hellige (MTV 1887 Welsleben) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Welsleber legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jan Luca Filax der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 10.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 10

SV Fortuna Magdeburg II liegt 0:2 im Rückstand – Minute 70

Nur fünf Minuten später konnte Tristan Marx (Welsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 3:0 gingen die Welsleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg II – MTV 1887 Welsleben

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Rösener, Qasemi, Stielke (79. Riemann), Geppert, Ogunjimi, Viohl, Fatah (46. Alahmad Alhassa), Trittel, Rottstock, Haidari

MTV 1887 Welsleben: Neubert – Al-Alwan, Filax, Brych, Richter (39. Bernau), Marx, Tugendheim (81. Richter), Niemann (36. Gloria), Holm, Hellige, Löbel

Tore: 0:1 Jonas Frederik Hellige (59.), 0:2 Jan Luca Filax (70.), 0:3 Tristan Marx (75.); Zuschauer: 35