Für den Gastgeber Roter Stern Sudenburg endete das Duell mit der SV Fortuna Magdeburg II am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V mit einem 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielbeginn lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und brachte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 Ausgleich im Spiel Roter Stern Sudenburg gegen SV Fortuna Magdeburg II – 43. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ammar Mohieddin den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team errang (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Elze, Fasou, Alkhalaf, Mohieddin, Aaraj (40. Alabdullah), Thapa, Zen Al Abeden

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Stielke (26. Brosius), Geppert (75. Riemann), Haidari, Qasemi (81. Rottstock), Alahmad Alhassa (26. Langer), Ogunjimi, Nyarko, Wellner (81. Kleinert), Fatah, Sommerschuh

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25