Deutlich unterlegen zeigte sich der Dessauer SV 97 im Spiel gegen die SG 1948 Reppichau letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Christoph Suren hat am Sonntag vor 12 Zuschauern auf dem Sportplatz Kienfichten ganze sechs Bälle kassiert. Die Partie endete 1:6 (0:5).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück – Minute 20

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es sah nicht gut aus für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Wollmerstädt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (72.). Damit war der Erfolg der Reppichauer gesichert. Der Dessauer SV 97 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Gassner, Hamann (25. Bachmann), Wartemann, Storm, Ehrenberg, Pelz, Wollmerstädt (78. Künkler), Stock (46. Marx)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12