Tischtennis-Legende Timo Boll und Hollywood-Star Timothée Chalamet: Gemeinsam sind sie in dem Film „Marty Supreme“ zu sehen. Was Boll bei den Dreharbeiten mit dem weltbekannten Schauspieler auffiel.

New York - Die deutsche Tischtennis-Legende Timo Boll hat in dem Film „Marty Supreme“ eine kleine Nebenrolle an der Seite von Hollywood-Star Timothée Chalamet. Nach den gemeinsamen Dreharbeiten in New York sieht der Rekord-Europameister einige Ähnlichkeiten zwischen der Arbeit von Schauspielern und Leistungssportlern.

„Timothée ist sehr wissbegierig. Sehr respektvoll. Sehr höflich. Und wenn er zum Set geht und sich am Set aufhält - dann sieht er rechts und links nichts“, sagte Boll der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ähnlich wie bei uns Sportlern. Während des Wettkampfs schotten wir uns auch ab. Dann gibt es keine Autogramme, keine große Unterhaltung. Dann hebt man sich alle Energie für das Wesentliche auf.“ Auch Chalamet arbeite „wie ein Leistungssportler“.

Der Film „Marty Supreme“ basiert auf dem Leben des amerikanischen Tischtennis-Spielers Marty Reisman in den 50er-Jahren. Er ist für neun Oscars nominiert und ab diesem Donnerstag auch in deutschen Kinos zu sehen. Der 44 Jahre alte Boll hatte seine aktive Karriere im vergangenen Jahr beendet.