Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen die SV Fortuna Magdeburg II ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Magdeburg bereit: Nur sieben Minuten nach Spielbeginn lenkte Henry Sommerschuh den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Berlinern unerwartet die Führung (7.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg II steckte einmal Gelb ein (33.). Die Magdeburger waren aber noch nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Joel Agbontean Brosius erzielt.

1:1 im Duell zwischen Roter Stern Sudenburg und SV Fortuna Magdeburg II – 43. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Ammar Mohieddin den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Berliner Team erzielte (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Aaraj (40. Alabdullah), Elze, Thapa, Mohieddin, Alkhalaf, Fasou, Zen Al Abeden

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Wellner (81. Kleinert), Haidari, Fatah, Geppert (75. Riemann), Ogunjimi, Stielke (26. Brosius), Alahmad Alhassa (26. Langer), Sommerschuh, Nyarko

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25