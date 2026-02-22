Signifikant unterlegen zeigte sich der Dessauer SV 97 im Spiel gegen die SG 1948 Reppichau am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Auf dem Sportplatz Kienfichten wurden die Fans des Dessauer SV 97 am Sonntag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sechs Bälle gingen Keeper durch die Lappen. Das Spiel endete 1:6 (0:5).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Julian Stock für Reppichau traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Stock den Ball ins Netz (20.).

Dessauer SV 97 hinkt 0:2 hinterher – 20. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Unmittelbar darauf gelang es Wollmerstädt, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:6 auszubauen (72.). Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Storm, Pelz, Wartemann, Hamann (25. Bachmann), Gassner, Wollmerstädt (78. Künkler), Ehrenberg, Stock (46. Marx)

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12