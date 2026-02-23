Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V erreichte der Gastgeber Roter Stern Sudenburg gegen die SV Fortuna Magdeburg II ein 3:3 (1:1)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Der Roter Stern Sudenburg und die SV Fortuna Magdeburg II haben sich am Montag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:3 (1:1).

Die Gäste aus Magdeburg mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur sieben Minuten nach Spielstart von Henry Sommerschuh ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Berlinern eine unverhoffte Führung (7.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SV Fortuna Magdeburg II musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Joel Agbontean Brosius den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Brosius/Magdeburg (46.), gefolgt von Ibrahim Alkhalaf (Roter Stern Sudenburg) in Minute 48 und Mohamad Fatah (SV Fortuna Magdeburg II) in Minute 62. Spielstand 3:2 für die SV Fortuna Magdeburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.02.2026, 18.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 5

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Ammar Mohieddin, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (83.). In Spielminute 86 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – SV Fortuna Magdeburg II

Roter Stern Sudenburg: – Mohieddin, Fasou, Aaraj (40. Alabdullah), Elze, Zen Al Abeden, Alkhalaf, Thapa

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi (81. Rottstock), Ogunjimi, Geppert (75. Riemann), Stielke (26. Brosius), Nyarko, Haidari, Wellner (81. Kleinert), Sommerschuh, Alahmad Alhassa (26. Langer), Fatah

Tore: 1:0 Henry Sommerschuh (7.), 1:1 Joel Agbontean Brosius (43.), 1:2 Joel Agbontean Brosius (46.), 2:2 Ibrahim Alkhalaf (48.), 2:3 Mohamad Fatah (62.), 3:3 Ammar Mohieddin (83.); Zuschauer: 25