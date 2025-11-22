Fußball-Verbandsliga A-Junioren: In der Partie am Samstag war der VfL Halle 96 I (U19) gegenüber dem VfB 1906 Sangerhausen machtlos und wurde mit 1:3 (1:0) vom Platz gefegt.

Halle/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Hallenser Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1906 Sangerhausen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Benicio Roschig traf für den VfL Halle 96 I (U19) in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sangerhäuser revanchieren: In Minute 63 wurde das Gegentor durch Ramon Bühling erzielt.

Minute 63 VfL Halle 96 I (U19) auf Augenhöhe mit VfB 1906 Sangerhausen – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Sangerhausens Damien Halle konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Minuten versuchten durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprang Saba Zarkua für Ben Grenzebach ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VfB 1906 Sangerhausen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Bemmann.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Saba Zarkua, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (90.+1). Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – VfB 1906 Sangerhausen

VfL Halle 96 I (U19): Adam – Rayko, Khalid, Brumme (55. Unthan), Onyedeke, Lorenz, Meyer, Kaiser, Roschig, Ugoh, Prokein

VfB 1906 Sangerhausen: Pedersen – Bühling, Ehrich, Buchhorn, Lange, Schremmer, Grenzebach (89. Zarkua), Schütz, Hering, Halle, Bärwolf

Tore: 1:0 Benicio Roschig (22.), 1:1 Ramon Bühling (63.), 1:2 Damien Halle (78.), 1:3 Saba Zarkua (90.+1); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Hannes Frehse, Adam Ohm; Zuschauer: 15