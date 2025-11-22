Osterwieck/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Samstag 6:5 (4:3) getrennt.

Marius Dzial (SV Eintracht Osterwieck) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Kevin Hildach (4.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck mit 2:0 vorne – Minute 4

Die Osterwiecker bauten ihren Vorsprung erneut aus. Kevin Hildach schoss und traf in der 17. Spielminute noch einmal. Dann waren die abgeschlagenen Kroppenstedter dran: Daniel Tobisch schoss und traf in Spielminute 19, gefolgt von Axel Böttger (33.). Der SV Eintracht Osterwieck ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Konstantin Badstübner versenkte den Ball in der 38. Minute. Die Kroppenstedter blieben ihnen auf den Fersen. Manuel Hoffmann traf in Minute 41, gefolgt von Andreas Sommermeyer (57.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Osterwiecker konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Tim Stingl traf in Spielminute 61 per Strafstoß, gefolgt von Justin Steinke (79.). Spielstand 6:4 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Kevin Michael Liehr (Kroppenstedt) den Ball über die Linie bringen (86.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 94 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Meyer, Dzial (61. Steinke), K. Badstübner, K. Hildach, Krumpach, Stingl, Diefert (81. G. Badstübner), Klein, Gens, Schmidt (77. Kessler)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas (51. Geick) – Seibert (79. Stein), Liehr, Sommermeyer, Böttger, Helbig, Peschek, Gruhle (46. Conrad), Tobisch, Zeppernick (79. Scheunert), Hoffmann

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (4.), 3:0 Kevin Hildach (17.), 3:1 Daniel Tobisch (19.), 3:2 Axel Böttger (33.), 4:2 Konstantin Badstübner (38.), 4:3 Manuel Hoffmann (41.), 4:4 Andreas Sommermeyer (57.), 5:4 Tim Stingl (61.), 6:4 Justin Steinke (79.), 6:5 Kevin Michael Liehr (86.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Sebastian Schulz, Pierre Joel Kagerhuber; Zuschauer: 112