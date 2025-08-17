Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der MSV Eisleben vor 35 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf freuen.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Abdoul Latife Lebenda den Ball ins Netz.

MSV Eisleben und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 48

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Yannik Rische den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Eisleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Haase, L. Schmidt, A. Schmidt (76. Fischer), Ebert, Wiegand (71. Dubova), Markou, Engel (79. Flemming), Rische, Beese (85. Rüstenberg), Neugebauer

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Schwabach (46. Heinicke), Eitner, Pötzsch, Winter, Elsner, Metzler, Müller (79. Sare), Warnecke (46. Lebenda), Scheller, Apelt

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35