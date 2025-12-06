Der BSV Halle-Ammendorf errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 11 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Elias Meisel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luca Müller der Torschütze (53.).

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Scheller, Metzler, Winter, Rötzschke, Sare (29. Schwabach), Warnecke, Pötzsch, Elsner, Meisel, Lebenda

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Onoharigho (25. Hoyer), Müller, Sharka, Efionayi Efe, Ahmadi (25. Yildiz), Wessely, Barrot, Müller, Yildiz

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11