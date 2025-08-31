Kantersieg für die JSG Mittelelbe: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Möckeraner Turnverein feiern. Vor 30 Zuschauern gewann das Team 8:2 (3:1).

Burg/MTU. Die JSG Mittelelbe und der Möckeraner Turnverein haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 8:2 (3:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Till Hensel für JSG traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die JSGer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Timo Wendler der Torschütze (14.).

Minute 14: JSG Mittelelbe liegt mit 2:0 vorne

Dann verbuchten die JSGer noch einen Erfolg. Mika Maltritz schoss und traf in Spielminute 21. Dann kamen die zurückliegenden Möckeranerer zum Zug: Levi Herrmann versenkte den Ball in Spielminute 25. Brenzlich wurde die Situation für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 4:1 aus. Bennet Kunze traf in Minute 47, gefolgt von Mika Maltritz und Jann Rudolph (53., 55.). Dann gelang es den Möckeranerern, die Dominanz der JSGer nochmal herauszufordern. Ivan Chornobay versenkte den Ball in Minute 57. Jann Rudolph versenkte den Ball in der 64. Minute zum zweiten Mal. Spielstand 7:2 für die JSG Mittelelbe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 1

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Hensel den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 festigte (70.). Damit war der Erfolg der JSGer entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Mittelelbe wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möckeraner Turnverein beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (84.). Die JSGer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mittelelbe – Möckeraner Turnverein

JSG Mittelelbe: M. Schmidt – Bösner (21. Fraaß), B. Tuchen, Rudolph, Grunewald, Maltritz, P. Tuchen (46. Pasedag), L. Schmidt, Hensel, Müller (37. Kunze), Wendler (46. Endert)

Möckeraner Turnverein: Bunde – Sidibe (58. Alalo), Hanke (29. Schmied), Kharchenko, Ott, Herrmann, Kulms, Alshaman (29. Chornobay), Thunert, Paulo, Otte

Tore: 1:0 Till Hensel (6.), 2:0 Timo Wendler (14.), 3:0 Mika Maltritz (21.), 3:1 Levi Herrmann (25.), 4:1 Bennet Kunze (47.), 5:1 Mika Maltritz (53.), 6:1 Jann Rudolph (55.), 6:2 Ivan Chornobay (57.), 7:2 Jann Rudolph (64.), 8:2 Till Hensel (70.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Zuschauer: 30