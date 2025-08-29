Kantersieg für die TSG Grün-Weiß Möser: Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV Blau-Weiß Empor Wanzleben feiern. Vor 60 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Möser/MTU. Die Burger haben am Freitag dem Kontrahenten aus Wanzleben souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Jannis Hübner das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Hübner den Ball ins Netz (19.).

Minute 19: TSG Grün-Weiß Möser in Führung dank Doppelpack von Jannis Hübner – 2:0

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Thiele Marcel im gegnerischen Tor. Pascal Kersten traf in Minute 22, Luca Niclas Rudolf in Minute 25, Aaron Gonsior in Minute 41 und Ben-Luca Thon in Minute 72. Spielstand 6:0 für die TSG Grün-Weiß Möser.

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Max Luca Nord, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:0 zu erweitern (86.). Die TSG Grün-Weiß Möser sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser – SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

TSG Grün-Weiß Möser: Reichel – Thiele, Rudolf (46. Thon), Hübner (46. Schlaizer), Kersten (46. Henning), Kliemann, Drobysh, Helbig, Gonsior, Nord (86. Rogge), Mäser (32. Gerbig)

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Kocaoglu – Baier, Gawrosch, Haberland (66. Camin), Fähse, Robra (21. Kocaoglu), Voigt, Pluntke, Schröder, Müller, Lanz (28. Schneider)

Tore: 1:0 Jannis Hübner (14.), 2:0 Jannis Hübner (19.), 3:0 Pascal Kersten (22.), 4:0 Luca Niclas Rudolf (25.), 5:0 Aaron Gonsior (41.), 6:0 Ben-Luca Thon (72.), 7:0 Max Luca Nord (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Zuschauer: 60