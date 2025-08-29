Kantersieg für den Burger BC 08 I: Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen den SV 51 Langenapel einfahren. Vor 178 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte 19 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Eddie Siebert (23.) erzielt wurde.

Dann verbuchten die Burger noch einen Erfolg. Marc-Andre Jürgen schoss und traf in der 42. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Salzwedeler den Ball in der 60. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Erik Teege versenkte den Ball in der 74. Minute per Strafstoß. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Teege den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (76.). Damit war der Triumph der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV 51 Langenapel

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann, Wehrmann (68. Rusche), Grisgraber, Thiede (59. Teege), Siebert, Jürgen, Schlitte (59. Wegner), Engel, Saage (59. Bartel), Ulrich (46. Kersten)

SV 51 Langenapel: Schmidt – Steding, Neuling (70. Scholze), Peters, Schulz (64. Stolz), Bromann (46. Afanasew), Meyer, Roese, Scheuner, Atah (58. Glaetzer), Roloff (74. Hahn)

Tore: 1:0 Denis Neumann (19.), 2:0 Eddie Siebert (23.), 3:0 Marc-Andre Jürgen (42.), 4:0 Fabian Meyer (60.), 5:0 Erik Teege (74.), 6:0 Erik Teege (76.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Patrick Arndt, Nick Seydlitz; Zuschauer: 178