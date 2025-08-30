Für den BFC DYNAMO U19 endete der 24. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 3:4 (0:2).

Berlin/MTU. Der BFC DYNAMO U19 und der FC Mecklenburg Schwerin U19 haben sich am Sonntag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:4 (0:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Andrii Shalabai für Schwerin traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Schweriner legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Abdalrahman Elgezawy der Torschütze.

BFC DYNAMO U19 liegt 0:2 im Rückstand – 45. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Justin Felgentreff/BFC (46.), gefolgt von Sullyvan Domres (FC Mecklenburg Schwerin U19) in Minute 61, Louis Gnodtke (BFC DYNAMO U19) in Minute 77 und Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Am Ende der Partie sollte es dem FC Mecklenburg Schwerin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Leon Henke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Schwerin sicherte (90.+4). Der BFC DYNAMO U19 rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – FC Mecklenburg Schwerin U19

BFC DYNAMO U19: Höhne – Zefi, Alekeachah (90. Goedicke), Gnodtke, Felgentreff, Hagan (58. Hauck), Getahum, Kämpf (58. Linsenbarth), Leiting, Schade (58. Sambale), Ramoth

FC Mecklenburg Schwerin U19: Falow – Fuchs (73. Pischel), Bilson (58. Schulz), Elgezawy, Röpke, Zellmann, Müller, Hartig, Shalabai, Jaap, Domres (67. Henke)

Tore: 0:1 Andrii Shalabai (5.), 0:2 Abdalrahman Elgezawy (45.), 1:2 Justin Felgentreff (46.), 1:3 Sullyvan Domres (61.), 2:3 Louis Gnodtke (77.), 3:3 Justin Felgentreff (85.), 3:4 Leon Henke (90.+4); Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt); Assistenten: Max Göldner, Marius Scholz; Zuschauer: 32