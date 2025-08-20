Der VFC Plauen errang am 25. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (3:2)-Erfolg gegen den BFC DYNAMO U19.

Plauen/MTU. Der VFC Plauen und der BFC DYNAMO U19 haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (3:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Ibisevic den Ball ins Netz (7.).

2:0 Vorsprung für VFC Plauen – Minute 7

Tor Nummer drei schoss Louis Gnodtke für BFC (27.). Es blieb spannend. Godric-Arnold Alekeachah (BFC) traf in Minute 36. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 25

Nur drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 21 (Plauen) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Plauener Elf erzielen (39.). Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Plauener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC DYNAMO U19

VFC Plauen: – Langer, (80. Tiepner), Petzold, Burdusudis, Wunderlich, Schulz, (69. Tauscher), Liebig, Ibisevic (69. Bammler)

BFC DYNAMO U19: Van Fräsdorf (46. Höhne) – Hauck, Leiting, Sellenthin (46. Linsenbarth), Kämpf (63. Goedicke), Ramoth, Gnodtke, Felgentreff, Alekeachah, Zefi, Sambale

Tore: 1:0 Elias Burdusudis (5.), 2:0 Maximilian Ibisevic (7.), 2:1 Louis Gnodtke (27.), 2:2 Godric-Arnold Alekeachah (36.), 3:2 (39.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Vin Reinert, Sören Kosmale; Zuschauer: 70