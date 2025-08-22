Mit einer Niederlage für den MSC Preussen endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV 1889 Altenweddingen mit 0:1 (0:0).

Magdeburg/MTU. Im Heinrich-Germer-Stadion haben 275 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem MSC Preussen und dem SV 1889 Altenweddingen verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Florian Dethlefsen via Strafstoß die Gäste in Führung (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Der MSC Preussen rutschte auf Platz 16.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV 1889 Altenweddingen

MSC Preussen: Ademovic – Dervishaj, Jibril, El Zayat, Norenko, Chebli (68. Haxhiu), Kulinich, Al Mori (32. Farho), Al Mounif (80. Kidw), Preuss, Kompaniiets

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Schwarz, Winkelmann, Harnau, Deike, Dethlefsen, Selent, Rein (60. Junge), Zywotek (90. Thielecke), Mootz (90. Krause), Krüger (90. Tschepe)

Tore: 0:1 Florian Dethlefsen (78.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Steffen Krause; Zuschauer: 275