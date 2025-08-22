Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem beeindruckenden 4:0 (2:0) ging die SV Union Heyrothsberge von Coach Dirk Hoffmann aus dem Kräftemessen mit der SV Fortuna Magdeburg II vom Platz.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 22 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Nicholas Tobias Montag das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Die SV Fortuna Magdeburg II kassierte zweimal Gelb (36.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Erneut setzte Montag den Ball ins Netz (45.).

Doppelpack von Nicholas Tobias Montag bringt SV Union Heyrothsberge 2:0 in Führung – Minute 45

Der Siegeszug der Biederitzer brach nicht ab. Minute 65: Heyrothsberge traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Hannes Hobohm ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Schluss gelang es Ben Wehnert, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 auszubauen (82.). Die Biederitzer sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – SV Fortuna Magdeburg II

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Irps (55. Hrachowitz), Montag, Hobohm, Skrzypszok, Ursu, Felter, Wehnert, Hanke, Karmrodt

SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Ogunjimi, Qasemi (66. Riemann), Jordan, Drizari, Trittel, Abosultan, Sommerschuh, Bolou (46. Rottstock), Viohl (46. Stiebert), Fatah (60. Aissa Maadoui)

Tore: 1:0 Nicholas Tobias Montag (34.), 2:0 Nicholas Tobias Montag (45.), 3:0 Hannes Hobohm (65.), 4:0 Ben Wehnert (82.); Schiedsrichter: Andreas Zepter (Reuden); Zuschauer: 22