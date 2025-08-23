Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V durfte sich der MTV 1887 Welsleben vor 40 Fußballfans über einen soliden 5:3 (1:1)-Sieg gegen die JSG Mittelelbe freuen.

Till Hensel (JSG Mittelelbe) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tristan Marx den Ball ins Netz (28.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die JSGer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Jeremy Opitz versenkte den Ball in Minute 52. Die Welsleber blieben ihnen auf den Fersen. Felix Brych verschaffte seinem Team vier weitere Tore (59., 63., 64., 77.). Spielstand 5:2 für den MTV 1887 Welsleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 10.00 Uhr

Austragungsort: Welsleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Bennet Kunze, den Ball ins Netz zu befördern (84.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mittelelbe noch eine Gelbe Karte ein. Die Welsleber sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: MTV 1887 Welsleben – JSG Mittelelbe

MTV 1887 Welsleben: Koch – Mackus, Löbel, Filax, Marx, Hellige, F. Brych, N. Brych, Al-Alwan, Richter, Raschek

JSG Mittelelbe: Schmidt – Müller, Maltritz, Kunze, Tuchen, Schmidt, Hensel, Tuchen, Fraaß, Rudolph, Grunewald

Tore: 0:1 Till Hensel (24.), 1:1 Tristan Marx (28.), 1:2 Jeremy Opitz (52.), 2:2 Felix Brych (59.), 3:2 Tristan Marx (63.), 4:2 Tristan Marx (64.), 5:2 Jannik Gloria (77.), 5:3 Bennet Kunze (84.); Zuschauer: 40