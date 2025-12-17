Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:15 (0:7) verließ der Möckeraner Turnverein an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die SV Union Heyrothsberge fuhr siegreich nach Hause.

Möckern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Daniel Herrmann hat am Freitag vor 22 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze fünfzehn Bälle kassiert. Das Spiel endete 1:15 (0:7).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Nicholas Tobias Montag das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Ben Wehnert (12.) erzielt wurde.

12. Minute: Möckeraner Turnverein 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für den Möckeraner Turnverein. In Minute 61 gelang es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Möckeranerer zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Drei mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Möckeranerer. Spielstand 14:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Möckern

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 11

In der 90. Minute gelang es Wehnert, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:15 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: Möckeraner Turnverein – SV Union Heyrothsberge

Möckeraner Turnverein: Bunde – Kulms, Otte (46. Alshaman), Kharchenko (46. Ehret), Alalo, Paulo, Thunert, Sidibe, Herrmann, J. K. Ott, Meier

SV Union Heyrothsberge: Hoffmann – Kadriu, Irps (30. Hrachowitz), Felter (46. Schneider), Skrzypszok, Ursu, Karmrodt (86. Wagner), Wehnert, Sensenschmidt, Ziemann, Montag

Tore: 0:1 Nicholas Tobias Montag (4.), 0:2 Ben Wehnert (12.), 0:3 Ben Wehnert (14.), 0:4 Jean-Luca Sensenschmidt (17.), 0:5 Jean-Luca Sensenschmidt (18.), 0:6 Jakob Theodor Hrachowitz (34.), 0:7 Lennox Skrzypszok (41.), 0:8 Ben Wehnert (46.), 0:9 Jannes Ziemann (48.), 0:10 Ben Wehnert (53.), 1:10 Asad Alalo (61.), 1:11 Jannes Ziemann (67.), 1:12 Ben Wehnert (70.), 1:13 Ben Wehnert (78.), 1:14 Jared Karmrodt (82.), 1:15 Ben Wehnert (90.); Zuschauer: 22