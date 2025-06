Einen 4:3 (2:1)-Heimsieg gegen den MTV 1887 Welsleben heimste der Magdeburger SV Börde am 18. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V ein.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich der Magdeburger SV Börde und der MTV 1887 Welsleben ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (2:1).

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte Magdeburg noch einmal treffen: In der zweiten Minute wurde das zweite Torerzielt – wieder durch Blümel.

Doppelpack von Benny Pascal Blümel bringt Magdeburger SV Börde 2:0 in Führung – 47. Minute

Tor Nummer drei schoss Tristan Marx für Welsleben (45.+2.). Es blieb spannend. Phil Hugo Tugendheim traf für Welsleben (47). Liam Luca Begest traf für Magdeburg (68). Benny Pascal Blümel netzte für Magdeburg ein (90.). Spielstand 4:2 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 18

Nach wenigen Momenten gelang es Louis Pascal Bernau, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.+6). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der Magdeburger SV Börde sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – MTV 1887 Welsleben

Magdeburger SV Börde: Heide – Jahn, Sievers (90. Rohde), Begest, Schulze (50. Dunkel), Schuster, Petschke (46. Bittmann), Naumann, Gallert, Neshau (34. Lampe), Blümel

MTV 1887 Welsleben: Neubert (46. Koch) – Wagner, Löbel, Gloria, Brych (37. Raschek), Al-Alwan (80. Bernau), Hellige, Tugendheim (83. Mackus), Brych (37. Filax), Richter, Marx

Tore: 1:0 Benny Pascal Blümel (4.), 2:0 Benny Pascal Blümel (45.+2), 2:1 Tristan Marx (45.+2), 2:2 Phil Hugo Tugendheim (47.), 3:2 Liam Luca Begest (68.), 4:2 Benny Pascal Blümel (90.+2), 4:3 Louis Pascal Bernau (90.+6); Schiedsrichter: Stephan Mattheis (Magdeburg); Assistenten: Valentin Ochel, Andreas Härtel; Zuschauer: 120