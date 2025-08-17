Ergebnis 1. Spieltag Knapper Erfolg: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben gewinnt 2:1 gegen SV Fortuna Magdeburg II
Der SV Blau-Weiß Empor Wanzleben sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die SV Fortuna Magdeburg II.
Wanzleben-Börde/MTU. Die 35 Besucher des Bördestadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wanzleber schlugen das Team aus Magdeburg mit 2:1 (2:1) knapp.
Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Andreas Benjamin Baier für Wanzleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wanzleber legten in der 26. Minute nach. Wieder war Baier der Torschütze.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Wanzleben-Börde
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V
- Spieltag: 1
Minute 26: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben vorne dank Doppelpack von Andreas Benjamin Baier – 2:0
Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Yacine-Jocelain Bolou, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (37.). Die Wanzleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Empor Wanzleben – SV Fortuna Magdeburg II
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben: Y. Kocaoglu – Fähse, Pluntke, Köchy, Hartmann, Haberland, Baier, Robra, Schröder, Müller, Gawrosch
SV Fortuna Magdeburg II: Hahn – Qasemi, Trittel, Ogunjimi, Flügge, Sommerschuh, Viohl, Rottstock, Fatah, Bolou, Pausch
Tore: 1:0 Andreas Benjamin Baier (4.), 2:0 Andreas Benjamin Baier (26.), 2:1 Yacine-Jocelain Bolou (37.); Schiedsrichter: Marcel Galuba (Oschersleben); Zuschauer: 35